В Якутии "Газель" провалилась под лед, два человека погибли

Это уже второй случай за неделю с гибелью людей на несанкционированной ледовой переправе в Якутии. Ранее сообщалось о том, что 22 апреля трое мужчин со своими пятью малолетними детьми на автомобиле "УАЗ-31514" выехали на рыбалку из села Кентик Верхневилюйского района. По пути следования водитель выехал на лед реки Вилюй. Автомобиль провалился под лед, на поверхность смогли выбраться семь человек, пятилетний сын одного из мужчин утонул. Возбуждено уголовное дело.
"Следственным отделом по Олекминскому району СУ СК России по республике Саха (Якутия) устанавливаются обстоятельства гибели двух мужчин в результате провала автомашины под лед в Олекминском районе республики", - рассказала Дворецкая, которую цитирует официальный сайт СУ СК РФ по региону.
По данным следствия, ночью 25 апреля группа из пяти молодых мужчин на автомашине "ГАЗ-Соболь" направлялась из села Кыллах в село Даппарай Олекминского района и, вопреки запрету, выехала на реку Лену к месту ледовой переправы, где толщина льда составляет всего 20 сантиметров.
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"Примерно на середине реки, на расстоянии около 300 метров от берега, произошел разлом ледового покрытия, и автомашина погрузилась под воду. Из транспортного средства не смогли выбраться двое пассажиров, мужчин 1994 и 1995 годов рождения", - сообщили в СУСК.
На месте происшествия работают сотрудники следкома, МВД, ГИМС МЧС, Служба спасения РС (Я). "Следователи проводят осмотр места происшествия, опрос водителя и пассажиров автомобиля, а также иные неотложные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - заключила Дворецкая.
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