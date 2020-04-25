В Якутии "Газель" провалилась под лед, два человека погибли

По данным следствия, ночью 25 апреля группа из пяти молодых мужчин на автомашине "ГАЗ-Соболь" направлялась из села Кыллах в село Даппарай Олекминского района и, вопреки запрету, выехала на реку Лену к месту ледовой переправы, где толщина льда составляет всего 20 сантиметров.