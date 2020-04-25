Число заразившихся коронавирусом в Нидерландах превысило 37 тысяч человек

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах за сутки увеличилось на 655 и достигло 37 190, сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).
Медики также отмечают, что число жертв новой коронавирусной инфекции в стране возросло за сутки на 120 и достигло 4440 человек. В больницах лечатся почти 10,4 тысячи человек.
Специалисты подчеркивают, что зараженных в стране больше, так как не все проходят тест на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
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