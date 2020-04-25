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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T15:14
https://ria.ru/20200425/1570565677.html
Лавров прокомментировал ситуацию с нападками на ВОЗ
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РИА Новости

Лавров прокомментировал ситуацию с нападками на ВОЗ

15:11 25.04.2020 (обновлено: 15:14 25.04.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр - РИА Новости. Москва видит в нападках на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) стремление некоторых стран оправдать свои запоздавшие и недостаточные меры по борьбе с коронавирусом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Не хочется, чтобы это стремление к объединению усилий было политизировано, я наблюдаю признаки такой политизации в нападках на Всемирную организацию здравоохранения. В этих нападках проявляется, на мой взгляд, стремление оправдать те или иные действия, которые были слишком запоздавшими, слишком недостаточными", - сказал министр в программе "Большая игра" на Первом канале.
Логотип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здания в Женеве
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияДональд ТрампСергей ЛавровВОЗСШАВ мире
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