Лавров прокомментировал ситуацию с нападками на ВОЗ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр - РИА Новости. Москва видит в нападках на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) стремление некоторых стран оправдать свои запоздавшие и недостаточные меры по борьбе с коронавирусом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Не хочется, чтобы это стремление к объединению усилий было политизировано, я наблюдаю признаки такой политизации в нападках на Всемирную организацию здравоохранения. В этих нападках проявляется, на мой взгляд, стремление оправдать те или иные действия, которые были слишком запоздавшими, слишком недостаточными", - сказал министр в программе "Большая игра" на Первом канале.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил о прекращении финансирования ВОЗ со стороны США, по его словам, организация не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до мировой общественности.
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