Лавров рассказал об особенностях онлайн-дипломатии в условиях пандемии

"Но порой информация, которая требует прояснения у партнера, она не терпит публичности и для того, чтобы выработать правильную, отвечающую международно-правовым нормам, линию по целому ряду проблем, иногда приходится обсудить вещи, которые лучше в режиме онлайн не затрагивать", - добавил он.