Лавров рассказал об особенностях онлайн-дипломатии в условиях пандемии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал об особенностях ведения переговоров в условиях пандемии коронавируса.
"Может быть, их потому и называют неформальными, что они едва ли могут завершиться какой-то серьезной договоренностью, требующей более доверительных форм общения. Имею в виду, прежде всего, прямые контакты между дипломатами, в том числе так называемые встречи тет-а-тет. Потому что каких-то серьезных секретов мы, наверное, не будем обсуждать даже в реальной жизни, каких-то заговоров не будем плести", - сказал министр в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
"Но порой информация, которая требует прояснения у партнера, она не терпит публичности и для того, чтобы выработать правильную, отвечающую международно-правовым нормам, линию по целому ряду проблем, иногда приходится обсудить вещи, которые лучше в режиме онлайн не затрагивать", - добавил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.