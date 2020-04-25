Многие депутаты проверились на COVID-19 после заболевания Калашникова

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Многие депутаты Госдумы сами прошли проверку на коронавирусную инфекцию COVID-19 в связи с обнаружением заболевания у главы комитета ГД Леонида Калашникова, сейчас тестирование доступно всем гражданам РФ, сказала РИА Новости советник председателя Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников ранее сообщил РИА Новости о наличии у него двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом, сейчас депутат находится в больнице.
"Проверку, насколько я знаю, многие сами прошли. Сейчас тестирование доступно всем", - сказал Кашеварова, отвечая на вопрос РИА Новости, планируется ли проверка депутатов и аппарата Госдумы на COVID-19 после обнаружения инфекции у Леонида Калашникова.
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