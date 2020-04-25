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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T15:07
https://ria.ru/20200425/1570565567.html
Многие депутаты проверились на COVID-19 после заболевания Калашникова
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904079_0:0:2784:1566_1036x0_80_0_0_d43a26368ba4f5203a363237c0b52533.jpg
РИА Новости

Многие депутаты проверились на COVID-19 после заболевания Калашникова

15:07 25.04.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Многие депутаты Госдумы сами прошли проверку на коронавирусную инфекцию COVID-19 в связи с обнаружением заболевания у главы комитета ГД Леонида Калашникова, сейчас тестирование доступно всем гражданам РФ, сказала РИА Новости советник председателя Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников ранее сообщил РИА Новости о наличии у него двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом, сейчас депутат находится в больнице.
"Проверку, насколько я знаю, многие сами прошли. Сейчас тестирование доступно всем", - сказал Кашеварова, отвечая на вопрос РИА Новости, планируется ли проверка депутатов и аппарата Госдумы на COVID-19 после обнаружения инфекции у Леонида Калашникова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Митрополит Воскресенский Дионисий
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Распространение нового коронавирусаАнастасия КашевароваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Леонид КалашниковГосдума РФ
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