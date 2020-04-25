Опубликованы архивные фото советского актера Геннадия Карновича-Валуа

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Родные актера театра Ленком и Малого театра Геннадия Карновича-Валуа создали сайт, посвященный столетнему юбилею артиста.
На сайте опубликованы фотографии и документы из семейного архива Карновича-Валуа. Разработкой сайта занимался внук артиста, журналист Кирилл Карнович-Валуа.
Геннадий Сергеевич Карнович-Валуа в фильме "Высота"
Геннадий Сергеевич Карнович-Валуа в фильме "Высота"
Карнович-Валуа родился 25 апреля 1920 года. С 1945 по 1964 год он работал в Московском театре имени Ленинского комсомола, где сотрудничал с такими режиссерами как Иван Берсенев, Софья Гиацинтова, Борис Толмазов.
В 1964 году, после прихода в Ленком Анатолия Эфроса, перешел в Малый театр. Здесь он исполнил роли Ляпкина-Тяпкина в "Ревизоре" в постановке Юрия Соломина и Евгения Весника, полковника Малинина в постановке Петра Фоменко "Любовь Яровая", Лорда Ормонда в спектакле "Человек, который смеётся".
На счету артиста роли в таких фильмах, как "Высота", "Нейтральные воды", "За тех кто в море", "Телеграмма", "Тихий Дон" и других.
Геннадий Сергеевич Карнович-Валуа в фильме "Высота"
Геннадий Сергеевич Карнович-Валуа в фильме "Высота"