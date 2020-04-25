Опубликованы архивные фото советского актера Геннадия Карновича-Валуа

Карнович-Валуа родился 25 апреля 1920 года. С 1945 по 1964 год он работал в Московском театре имени Ленинского комсомола, где сотрудничал с такими режиссерами как Иван Берсенев, Софья Гиацинтова, Борис Толмазов.