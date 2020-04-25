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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T15:04
https://ria.ru/20200425/1570565428.html
В Ивановской области девять пациентов с пневмонией находятся в реанимации
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570451314_0:13:3085:1748_1036x0_80_0_0_427bd6926d312294dd7febb8983e5ebf.jpg
РИА Новости

В Ивановской области девять пациентов с пневмонией находятся в реанимации

15:04 25.04.2020
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкФельдшер бригады экстренного реагирования
Фельдшер бригады экстренного реагирования
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
Фельдшер бригады экстренного реагирования . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 25 апр - РИА Новости. Девять жителей Ивановской области, у которых диагностировали пневмонию, находятся в реанимации, медики ведут их как пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает в субботу областное правительство.
В регионе зарегистрированы 263 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки поставлены 16 подобных диагнозов. Выздоровели 70 пациентов, за сутки выписаны 29 человек. Два человека умерли.
"В стационарных условиях проходит лечение 261 пациент. В реанимации находятся 9 пациентов с пневмониями, которых медики ведут как больных с коронавирусной инфекцией вне зависимости от того, есть ли у них положительный тест", - говорится в сообщении.
Из этих пациентов двое находятся на аппаратах ИВЛ, семь человек получают кислородную поддержку.
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"По одному пациенту, находящемуся на ИВЛ, наблюдается положительная динамика, второй пациент – в очень тяжелом состоянии, без динамики, прогноз по-прежнему негативный", - отмечают областные власти.
По их данным, в начале следующей недели в области прогнозируется рост подтвержденных диагнозов, так как на данный момент в лабораториях скопились порядка 2 тысяч тестов, по которым ожидаются результаты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ивановская областьОбщество
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