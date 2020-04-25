Число заболевших COVID-19 в Орловской области превысило 300 человек

БРЯНСК, 25 апр - РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в Орловской области достигло 321 человека, после того как за сутки было подтверждено заболевание еще у 25 человек, сообщает правительство региона в субботу.
"Эпидемиологическая ситуация на сегодня следующая: выявлено 25 новых случаев заболевания COVID-19. По-прежнему среди больных прибывшие из Москвы и Московской области (семь человек), 18 заразились через контакт", - говорится в сообщении.
Общее число заболевших в регионе, по данным оперативного штаба, в четверг выросло до 321 человека. Ранее сообщалось о двух умерших с диагнозом COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.