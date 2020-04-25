ВОЗ справляется с ролью координирующего органа, заявил Лавров

По словам Лаврова, не следует забывать, что ВОЗ является организацией, деятельность которой определяют и осуществляют государства. "А государства до последнего времени каких-либо претензий в отношении ВОЗ не высказывали", - заключил глава МИД.

"И в качестве главного плательщика в эти бюджеты Соединенные Штаты имеют право быть представленными в секретариатах, в том числе и в секретариате ВОЗ, на гораздо более высоком уровне, нежели те страны, которые вносят меньшие взносы в бюджеты этой структуры, поэтому если брать относительные цифры, то среди специалистов, которые определяют деятельность секретариата ВОЗ, большинство американцев, в том числе на руководящих должностях. И я сильно сомневаюсь, что эти американцы работают в полной изоляции от своего правительства все эти годы", - пояснил Лавров.