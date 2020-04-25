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2020-04-25T15:54
https://ria.ru/20200425/1570565335.html
ВОЗ справляется с ролью координирующего органа, заявил Лавров
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РИА Новости

ВОЗ справляется с ролью координирующего органа, заявил Лавров

15:00 25.04.2020 (обновлено: 15:54 25.04.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в качестве координирующего органа в вопросах здравоохранения вполне справляется со своей ролью, хотя не идеально, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Я считаю, что Всемирная организация здравоохранения, которая обязана в соответствии со своим уставом действовать в качестве руководящего и координирующего органа в вопросах здравоохранения, она вполне справляется с этой своей ролью. Да, конечно, не идеально, никто не совершенен", - сказал министр в программе "Большая игра" на Первом канале.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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По словам Лаврова, не следует забывать, что ВОЗ является организацией, деятельность которой определяют и осуществляют государства. "А государства до последнего времени каких-либо претензий в отношении ВОЗ не высказывали", - заключил глава МИД.
Комментируя американскую критику в адрес ВОЗ, министр отметил, что США являются главным плательщиком в бюджет этой организации, как и в бюджеты подавляющего большинства других организаций системы ООН.
"И в качестве главного плательщика в эти бюджеты Соединенные Штаты имеют право быть представленными в секретариатах, в том числе и в секретариате ВОЗ, на гораздо более высоком уровне, нежели те страны, которые вносят меньшие взносы в бюджеты этой структуры, поэтому если брать относительные цифры, то среди специалистов, которые определяют деятельность секретариата ВОЗ, большинство американцев, в том числе на руководящих должностях. И я сильно сомневаюсь, что эти американцы работают в полной изоляции от своего правительства все эти годы", - пояснил Лавров.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил о прекращении финансирования ВОЗ со стороны США, по его словам, организация не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до мировой общественности.
Логотип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здания в Женеве
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