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2020-04-25T14:57
https://ria.ru/20200425/1570565228.html
Народная милиция ЛНР зафиксировала ЗРК силовиков в жилом районе Донбасса
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РИА Новости

Народная милиция ЛНР зафиксировала ЗРК силовиков в жилом районе Донбасса

14:57 25.04.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала зенитно-ракетный комплекс "Оса" в жилом районе подконтрольного Киеву населенного пункта Теплое в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.
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"В зоне ответственности 25-й бригады ВСУ вблизи жилого дома в населенном пункте Теплое (под контролем Киева у линии соприкосновения) нашей разведкой обнаружен зенитный ракетный комплекс 9К33 "Оса", - заявил Осадчий.
По его словам, украинские силовики продолжают размещать вооружение и военную технику в жилых массивах подконтрольных населенных пунктов. Осадчий уточнил, что в жилом массиве подконтрольной Киеву Причепиловке в Донбассе обнаружено размещение девяти танков Т-64, в Войтово, Передельском, Орехово-Донецком, Попасной размещена бронетехника украинских силовиков.
"Призываем жителей оккупированных Украиной территорий Донбасса не допускать размещения вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры, обо всех выявленных случаях сообщать наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", - дополнил Осадчий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныООНВ мире
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