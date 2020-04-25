Народная милиция ЛНР зафиксировала ЗРК силовиков в жилом районе Донбасса

ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала зенитно-ракетный комплекс "Оса" в жилом районе подконтрольного Киеву населенного пункта Теплое в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.
"В зоне ответственности 25-й бригады ВСУ вблизи жилого дома в населенном пункте Теплое (под контролем Киева у линии соприкосновения) нашей разведкой обнаружен зенитный ракетный комплекс 9К33 "Оса", - заявил Осадчий.
По его словам, украинские силовики продолжают размещать вооружение и военную технику в жилых массивах подконтрольных населенных пунктов. Осадчий уточнил, что в жилом массиве подконтрольной Киеву Причепиловке в Донбассе обнаружено размещение девяти танков Т-64, в Войтово, Передельском, Орехово-Донецком, Попасной размещена бронетехника украинских силовиков.
"Призываем жителей оккупированных Украиной территорий Донбасса не допускать размещения вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры, обо всех выявленных случаях сообщать наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", - дополнил Осадчий.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.