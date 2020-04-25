Новый жилой дом введен в эксплуатацию в городе Губкинский ЯНАО

Первый дом для переселения по программе реновации в Москве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Новый жилой дом, предназначенный для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, введен в эксплуатацию в городе Губкинский Новый жилой дом, предназначенный для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, введен в эксплуатацию в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает в субботу правительство региона.

"В городе Губкинском введен в эксплуатацию новый четырехэтажный жилой дом. Строители закончили работы в срок: все 93 квартиры приняты у застройщика и переданы в муниципальную собственность. Дом построен в рамках государственной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Общая площадь новых квартир составляет 4229 квадратных метров. На придомовой территории располагается современная детская площадка и удобная парковка на 50 мест. В шаговой доступности - два детских сада и школа", - говорится в сообщении.

В новый дом заедут губкинцы, которые сейчас живут в домах, построенных одними из первых на территории города в конце 1980-х годов. Это дома-общежития коридорного типа микрорайона №2, а также многоквартирный дом № 42 первого микрорайона. Всего в 2020 году из этих домов планируется переселить 129 семей.

Чтобы снизить риски, связанные с коронавирусом, и избежать скопления людей, ключи новоселам вручают не как обычно – в торжественной обстановке, а лично каждой семье, уточняют власти.

"Мы будем выдавать ключи двум-трем семьям в день и в разное время, чтобы не получилось массового скопления. Мы понимаем важность соблюдения режима самоизоляции, и это необходимо понимать каждому жителю города, всем новоселам", - приводятся в сообщении слова главы Губкинского Андрея Гаранина.

Во всех 13 других муниципалитетах региона также продолжается строительство жилья для северян в прежних темпах.

"Инфекция внесла определенные коррективы. Строительные площадки переходят на новый режим работы, но все стройки продолжаются. Нашу большую задачу - миллион квадратных метров к 2024 году - мы должны выполнить. Понимаем, что впереди будет много сложностей, в первую очередь, финансовых, из-за происходящего в экономике. Это сильно ударит по доходам региона, но на то переселение ямальцев в новое жилье и приоритет, чтобы концентрировать на нем все усилия", - цитирует правительство главу региона Дмитрия Артюхова.