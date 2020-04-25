Безработица в России может подскочить до 7-8%, заявил Кудрин

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр - РИА Новости. Безработица в России на фоне коронавируса может подскочить до 7-8%, в худшем варианте — до 10% от экономически активного населения, считает глава Счетной палаты России Безработица в России на фоне коронавируса может подскочить до 7-8%, в худшем варианте — до 10% от экономически активного населения, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин

"Пока - как ни странно, даже несмотря на вот уже переход в очень серьезную стадию кризиса, у нас минимальное количество зарегистрированных безработных. У нас 0,7% безработных от количества экономически активного населения. Это - зарегистрированных. Если считать по другим меркам, по меркам Международной организации труда, у нас 4,5% безработных", - сказал Кудрин в эфире телеканала "Россия 1"

По данным Росстата, уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в марте 2020 года составил 4,7%.

"Безработица сможет скакнуть до 7-8%, в худшем варианте — до 10% от экономически активного населения, это от 6 до 9 миллионов человек", - сказал глава Счетной палаты.

По его словам, государство уже сделало первый очень серьезный шаг, подняв пособие по безработице до прожиточного минимума. "Это правильно, это забота", - добавил Кудрин.