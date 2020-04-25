Сенатор призвала торговые сети продавать маски по себестоимости

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Торговые сети в РФ должны обеспечить посетителей медицинскими масками, продавая их по себестоимости, заявила РИА Новости в субботу глава социального комитета Совфеда Торговые сети в РФ должны обеспечить посетителей медицинскими масками, продавая их по себестоимости, заявила РИА Новости в субботу глава социального комитета Совфеда Инна Святенко

Некоторые крупные магазины перестали пускать посетителей без масок.

"Требовать от покупателей обязательного наличия маски и других средств индивидуальной защиты незаконно, однако сейчас мы находимся в режиме повышенной готовности, и в ситуации с распространением коронавирусной инфекции ношение маски является дополнительным и важным средством защиты", - сказала Святенко.

Она напомнила, что торговые сети сейчас должны соблюдать все правила социального дистанцирования: разметка в 1,5 метра, защитное полотно у кассы, а также наличие масок у всех людей, которые находятся в магазине, вне зависимости от того персонал это или покупатель.

"Если магазин вводит запрет на нахождение без маски в его помещении, значит, что он должен обеспечить покупателей необходимыми средствами защиты. На сегодняшний день некоторые торговые сети уже продают при входе маски по себестоимости (около 20 рублей) - необходимая мера для посещения крупных магазинов", - отметила сенатор.

При этом, если в ближайшее время стоимость маски будет завышена, то "этим "маркетинговым ходом", который направлен не на соблюдение правил социального дистанцирования, а пополнение бюджета магазина, уже займется Роспотребнадзор ", - заключила парламентарий.