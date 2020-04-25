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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T14:50
https://ria.ru/20200425/1570564987.html
Сенатор призвала торговые сети продавать маски по себестоимости
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565212346_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_64dbabeb190487318cd1bb2e7ee24d5d.jpg
РИА Новости

Сенатор призвала торговые сети продавать маски по себестоимости

14:50 25.04.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкИнна Святенко
Инна Святенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Инна Святенко. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Торговые сети в РФ должны обеспечить посетителей медицинскими масками, продавая их по себестоимости, заявила РИА Новости в субботу глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.
Некоторые крупные магазины перестали пускать посетителей без масок.
"Требовать от покупателей обязательного наличия маски и других средств индивидуальной защиты незаконно, однако сейчас мы находимся в режиме повышенной готовности, и в ситуации с распространением коронавирусной инфекции ношение маски является дополнительным и важным средством защиты", - сказала Святенко.
Она напомнила, что торговые сети сейчас должны соблюдать все правила социального дистанцирования: разметка в 1,5 метра, защитное полотно у кассы, а также наличие масок у всех людей, которые находятся в магазине, вне зависимости от того персонал это или покупатель.
"Если магазин вводит запрет на нахождение без маски в его помещении, значит, что он должен обеспечить покупателей необходимыми средствами защиты. На сегодняшний день некоторые торговые сети уже продают при входе маски по себестоимости (около 20 рублей) - необходимая мера для посещения крупных магазинов", - отметила сенатор.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
При этом, если в ближайшее время стоимость маски будет завышена, то "этим "маркетинговым ходом", который направлен не на соблюдение правил социального дистанцирования, а пополнение бюджета магазина, уже займется Роспотребнадзор", - заключила парламентарий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Инна СвятенкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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