В Москве сотрудник Росгвардии спас собаку, упавшую в коллектор

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Сотрудник столичной Росгвардии вытащил собаку, которая провалилась в коллектор, сообщила пресс-служба ведомства.
"На улице Главмосстроя к сотруднику Росгвардии с просьбой о помощи обратилась женщина. Она сообщила, что в коммуникационный коллектор провалилась собака", - говорится в сообщении.
Спускаться за животным сама женщина не решилась. Росгвардеец залез в коллектор и вытащил пса.
Как отметили в ведомстве, неравнодушная гражданка решила отвезти собаку к ветеринару и найти ее хозяев.