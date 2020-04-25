В Якутске открыли дополнительный обсерватор для транзитных пассажиров

ЯКУТСК, 25 апр – РИА Новости. Дополнительный обсерватор для транзитных пассажиров, прибывающих в республику, организован в Дополнительный обсерватор для транзитных пассажиров, прибывающих в республику, организован в Якутске на базе студенческого общежития, сообщает оперативный штаб республики по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции

Ранее в рамках режима повышенной готовности в Якутии и режима полной самоизоляции в городе Якутске и ряде других муниципальных образованиях власти приняли решение с 11 апреля помещать в обсерватор трудовых мигрантов и других граждан, прибывающих в Якутию по железной дороге и авиасообщением.

В субботу в правительстве республики рассказали об открытии дополнительного обсерватора для данных людей.

"В Якутске для транзитных пассажиров, которые прибывают из-за пределов республики, организован дополнительный обсерватор на базе студенческого общежития Якутского индустриально-педагогического колледжа. Туда также помещают жителей районов, которым негде остановиться в столице сразу по прибытии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства образования и науки республики отметили, что из аэропорта граждан доставляют на специальном транспорте. В этот же день они сдают анализы на COVID-19. При положительном результате первого анализа людей сразу же госпитализируют, а при отрицательном они через 10 дней сдают повторные анализы. При выселении также используется спецтранспорт.

Сегодня в обсерваторе на самоизоляции находятся девять сотрудников ФБУ "Авиалесохрана". Кроме них в обсерваторе два химика-лаборанта, которые приехали из Забайкальского края и направляются на работу в вахтовый поселок в Верхоянский улус.

"Мы понимаем, что это необходимые меры и соблюдаем все предписания и правила обсерватора. Было бы неправильно, если бы мы остановились где-то в гостинице, поскольку надо удостовериться в том, что мы здоровы. Безопасность - это самое главное", - приводятся в сообщении слова специалистов.