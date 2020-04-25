Число заболевших коронавирусом в Бангладеш приблизилось к пяти тысячам

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр - РИА Новости. Власти Власти Бангладеш сообщили о 4998 случаях заболевания коронавирусом в стране.

Накануне сообщалось о 4689 заболевших, днем ранее - о заражении 4186 человек.

По данным государственного института эпидемиологии, контроля заболеваний и разработок, общее число выздоровевших в стране достигло 113 (плюс один за минувшие сутки), погибших – 140 (плюс девять).

Отмечается, что в условиях карантина в Бангладеш живут более 171 тысячи человек, выпущены из карантина – более 89 тысяч.

Ранее власти Бангладеш продлили режим изоляции в стране до 5 мая. Ограничения на передвижение в связи с распространением коронавируса было введено в стране 26 марта сперва на 10 дней, а потом до 25 апреля.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.