Число заболевших коронавирусом в Рязанской области превысило 500 человек

БРЯНСК, 25 апр - РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в Рязанской области достигло 539 человек, после того как за сутки было подтверждено заболевание еще у 63 человек, сообщает правительство региона в субботу.
"По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 25 апреля в регионе выявлено еще 63 случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 539 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что еще 63 положительных теста находятся на подтверждении регионального Роспотребнадзора. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 602 человека.
В настоящее время выздоровели 47 человек, 30 из них проходили стационарное лечение. У остальных болезнь протекала в легкой форме, они находились на домашнем карантине, под постоянным наблюдением врачей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.