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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T14:46
https://ria.ru/20200425/1570564680.html
Число заболевших коронавирусом в Рязанской области превысило 500 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569175959_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f8b75cf0f4641655cfbbeee0593ed269.jpg
РИА Новости

Число заболевших коронавирусом в Рязанской области превысило 500 человек

14:43 25.04.2020 (обновлено: 14:46 25.04.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
БРЯНСК, 25 апр - РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в Рязанской области достигло 539 человек, после того как за сутки было подтверждено заболевание еще у 63 человек, сообщает правительство региона в субботу.
"По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 25 апреля в регионе выявлено еще 63 случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 539 человек", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что еще 63 положительных теста находятся на подтверждении регионального Роспотребнадзора. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 602 человека.
В настоящее время выздоровели 47 человек, 30 из них проходили стационарное лечение. У остальных болезнь протекала в легкой форме, они находились на домашнем карантине, под постоянным наблюдением врачей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗРязанская областьОбщество
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