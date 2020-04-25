Число зараженных коронавирусом в Ивановской области выросло до 263

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус в лаборатории в технопарке "Сколково"

ВОРОНЕЖ, 25 апр - РИА Новости. Число жителей Число жителей Ивановской области , у которых диагностировали коронавирус, за сутки выросло на 16, до 263 человек, выздоровевших стало больше на 29 и выросло до 70, сообщает областное правительство.

"По состоянию на 25 апреля 2020 года на территории Ивановской области зарегистрированы 263 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлены 16 диагнозов). Выздоровели 70 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус (за сутки выписаны 29 человек)", - говорится в сообщении.

Из 16 новых пациентов четверо - из круга контактов ранее заболевших, ещё 12 обследованы по ОРВИ, и тесты подтвердили у них наличие новой коронавирусной инфекции.

Два пациента в регионе умерли. Как отмечают власти, в обоих случаях были тяжелые сопутствующие патологии.

Всего под наблюдением врачей по коронавирусной инфекции с конца января находились 6776 человек, за сутки под наблюдение взяты 205 человек. После двухнедельного карантина выписаны 4880 человек, за сутки выписаны 164 человека. На сегодняшний день под наблюдением остаются 1896 человек с разными сроками окончания карантина.