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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T14:40
https://ria.ru/20200425/1570564581.html
Число зараженных коронавирусом в Ивановской области выросло до 263
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569867653_0:78:3072:1806_1036x0_80_0_0_7673d2a2148f139eaad6784282c9afaa.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Ивановской области выросло до 263

14:40 25.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус в лаборатории в технопарке "Сколково"
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус в лаборатории в технопарке Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 25 апр - РИА Новости. Число жителей Ивановской области, у которых диагностировали коронавирус, за сутки выросло на 16, до 263 человек, выздоровевших стало больше на 29 и выросло до 70, сообщает областное правительство.
"По состоянию на 25 апреля 2020 года на территории Ивановской области зарегистрированы 263 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлены 16 диагнозов). Выздоровели 70 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус (за сутки выписаны 29 человек)", - говорится в сообщении.
Из 16 новых пациентов четверо - из круга контактов ранее заболевших, ещё 12 обследованы по ОРВИ, и тесты подтвердили у них наличие новой коронавирусной инфекции.
Два пациента в регионе умерли. Как отмечают власти, в обоих случаях были тяжелые сопутствующие патологии.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
Всего под наблюдением врачей по коронавирусной инфекции с конца января находились 6776 человек, за сутки под наблюдение взяты 205 человек. После двухнедельного карантина выписаны 4880 человек, за сутки выписаны 164 человека. На сегодняшний день под наблюдением остаются 1896 человек с разными сроками окончания карантина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ивановская область
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