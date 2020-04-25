Число заболевших COVID-19 в Белгородской области достигло 232 человек

Сотрудник лаборатории ФБУЗ '"Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге" во время тестирования проб на коронавирус

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Число жителей Число жителей Белгородской области , у которых диагностировали коронавирус, за сутки выросло на 11, до 232 человек, сообщило областное правительство в субботу.

"По состоянию на 25 апреля 2020 года зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 — 232 (+11 за сутки)", - говорится в сообщении.

На три человека увеличилось число выздоровевших, теперь их 31. Число умерших не изменилось, их двое.

Ранее стало известно о заражении 32 человек в Белгородском областном онкодиспансере, в числе заболевших девять медиков. На карантин закрыты хирургическое и радиологическое отделения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.