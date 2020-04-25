Юрист считает, что после пандемии ВОЗ придется реформировать

“Какой бы ни была причина вспышки (коронавируса – ред.), необходимо провести полное расследование по поводу поступающей информации. Необходимо будет провести оценку нашего реагирования на пандемию и вероятную реформу ВОЗ и других органов ООН. Это должно принять вид международного форума несудебного характера. Дело не в том, чтобы кого-то обвинить, а в том, чтобы учиться на своих ошибках”, - заявил Кэдмен.