Юрист считает, что после пандемии ВОЗ придется реформировать

ГЕНУЯ (Италия), 25 апр - РИА Новости. Мировое сообщество, возможно, должно будет провести реформирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других органов системы ООН, когда пандемия коронавируса COVID-19 прекратится, сообщил РИА Новости юрист-международник и один из основателей адвокатской коллегии Guernica 37 International Justice Chambers Тоби Кэдмен.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что если Китай сознательно допустил вспышку COVID-19, то для него должны быть последствия. По словам американского лидера, США проводят расследование. При этом ранее МИД КНР заявлял, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции. Кроме того, Трамп заявил о прекращении финансирования ВОЗ со стороны США, по его словам, организация не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до мировой общественности
“Какой бы ни была причина вспышки (коронавируса – ред.), необходимо провести полное расследование по поводу поступающей информации. Необходимо будет провести оценку нашего реагирования на пандемию и вероятную реформу ВОЗ и других органов ООН. Это должно принять вид международного форума несудебного характера. Дело не в том, чтобы кого-то обвинить, а в том, чтобы учиться на своих ошибках”, - заявил Кэдмен.
Ранее австралийские и британские СМИ сообщали, что премьер Австралии в ходе разговоров с мировыми лидерами предлагал свое видение будущего ВОЗ и настаивал на реформировании организации. Перед этим глава МИД Австралии Марис Пейн говорила о необходимости провести глобальное расследование причин начала пандемии коронавируса, а также изучить действия Китая во время вспышки эпидемии в городе Ухань.
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