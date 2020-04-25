В Тверской области число зараженных коронавирусом достигло 441 человека

Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус нового типа в Клиническом медицинском центре Читы

ВОРОНЕЖ, 25 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Число зараженных коронавирусом в Тверской области за сутки выросло на 29 и составило 441, выздоровели 24 человека, сообщает областное правительство.

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России 5966 новых случаев, в том числе 29 - в Тверской области.

"Все зараженные изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус", - говорится в сообщении.

В области за последние сутки прошли тестирование на коронавирус 1172 человека.

"Всего в настоящее время в регионе подтвержден 441 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 24 заболевших выздоровели и выписаны из больницы, 417 зараженных изолированы", - говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.

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