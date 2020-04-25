Число зараженных коронавирусом на Costa Atlantica в Японии составило 148

ТОКИО, 25 апр - РИА Новости. Общее число зараженных новой коронавирусной инфекцией на круизном судне Costa Atlantica в порту Нагасаки составило 148 после того, как в субботу было выявлено 57 новых случаев, сообщил телеканал NHK.
Это цифра должна стать окончательной, так как новые случаи заражения в субботу были выявлены после анализа у последних 290 членов экипажа, которых до сих пор не тестировали.
В пятницу число зараженных на судне составляло 91. Один из них находится в тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Среди членов экипажа с положительной реакцией на коронавирус, по данным посольства России в Японии, есть один россиянин, его состояние опасений не вызывало.
Круизный лайнер Costa Atlantica зашел в порт Нагасаки 25 марта без пассажиров для профилактики и ремонта в доке Кояги судостроительной верфи Mitsubishi Heavy Industries и должно было покинуть порт в конце апреля по завершении всех работ. Однако в середине апреля у одного из членов команды был обнаружен новый тип коронавирусной инфекции.
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