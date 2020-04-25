Число зараженных коронавирусом на Costa Atlantica в Японии составило 148

Это цифра должна стать окончательной, так как новые случаи заражения в субботу были выявлены после анализа у последних 290 членов экипажа, которых до сих пор не тестировали.

Круизный лайнер Costa Atlantica зашел в порт Нагасаки 25 марта без пассажиров для профилактики и ремонта в доке Кояги судостроительной верфи Mitsubishi Heavy Industries и должно было покинуть порт в конце апреля по завершении всех работ. Однако в середине апреля у одного из членов команды был обнаружен новый тип коронавирусной инфекции.