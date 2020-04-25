Источник сообщил о смерти еще одного клирика Елоховского собора в Москве

Храм в Елохове упоминается с конца XVII века. Каменную постройку воздвигли к 1731 году. Собор приобрел современный вид к середине XIX века. После Революции храм не закрывался. В нем состоялись интронизации патриархов: в 1943 году — Сергия, в 1945 году — Алексия I, в 1971 — Пимена и в 1990 году — Алексия II. Среди святынь собора - чудотворная Казанская икона Божией Матери, мощи святителя Алексия митрополита Московского, икона Божией Матери "Всех скорбящих Радость", частицы мощей святителя Иоанна Златоуста, апостола Андрея Первозванного и святителя Московского Петра.