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Религия и мировоззрение
2020-04-25T15:20
https://ria.ru/20200425/1570564319.html
Источник сообщил о смерти еще одного клирика Елоховского собора в Москве
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40707/64/407076483_0:361:1392:1144_1036x0_80_0_0_9cc3621b18f77f05c0374154faee54b5.jpg
РИА Новости

Источник сообщил о смерти еще одного клирика Елоховского собора в Москве

14:35 25.04.2020 (обновлено: 15:20 25.04.2020)
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© РИА Новости / Юрий Артамонов / Перейти в фотобанкЕлоховский собор
Елоховский собор
© РИА Новости / Юрий Артамонов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Источник в Русской православной церкви подтвердил РИА Новости информацию о кончине клирика Богоявленского кафедрального собора в Елохове протодиакона Евгения Трофимова.
Ранее в СМИ появилась информация о кончине клирика Богоявленского кафедрального собора в Елохове протодиакона Евгения Трофимова.
"Это правда", - сказал РИА Новости источник.
Предположительно, причиной смерти стала коронавирусная инфекция.
21 апреля от коронавируса скончался настоятель Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин. В январе 2020 года на 95-м году жизни умер почетный настоятель Елоховского собора протопресвитер Матфей Стаднюк.
Храм в Елохове упоминается с конца XVII века. Каменную постройку воздвигли к 1731 году. Собор приобрел современный вид к середине XIX века. После Революции храм не закрывался. В нем состоялись интронизации патриархов: в 1943 году — Сергия, в 1945 году — Алексия I, в 1971 — Пимена и в 1990 году — Алексия II. Среди святынь собора - чудотворная Казанская икона Божией Матери, мощи святителя Алексия митрополита Московского, икона Божией Матери "Всех скорбящих Радость", частицы мощей святителя Иоанна Златоуста, апостола Андрея Первозванного и святителя Московского Петра.
Настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове города Москвы Александр Агейкин
24 апреля, 10:40Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл рассказал о протоиерее Александре Агейкине
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