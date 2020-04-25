Премьер Польши заявил, что режим закрытия границ скорее всего продлят

ВАРШАВА, 25 апр – РИА Новости. Власти Власти Польши , скорее всего, продлят режим закрытия границ в связи с эпидемией коронавируса, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в субботу в Варшаве.

"Мы не приняли решение об открытии границ, а скорее мы хотим продолжить тот режим контроля, которого мы сейчас придерживаемся", - сказал Моравецкий.

С начала эпидемии в стране зафиксировано 11 067 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 499 человек.

Ранее правительство республики в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, ограничить перемещение людей, кроме случаев объективной необходимости, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны, магазины, кроме продовольственных.