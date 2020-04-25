В Ярославской области умерла третья пациентка с коронавирусом

Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Третья пациентка с COVID-19 скончалась в Третья пациентка с COVID-19 скончалась в Ярославской области , при этом число заболевших в регионе выросло на 37 человек, до 342, сообщил на своей странице в Facebook губернатор региона Дмитрий Миронов в субботу.

Ранее в регионе скончался мужчина 1951 года рождения. Позже умерла женщина 60 лет. У обоих были сопутствующие заболевания.

"Умерла женщина старше 70 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями. Приношу свои соболезнования родным и близким. Именно старшее поколение сейчас оказывается под ударом. Спасти пожилых оказывается очень трудно, порой невозможно. Но врачи продолжат бороться за каждую жизнь", - написал Миронов.

"Сейчас ещё три жителя региона старше 70 лет находятся в крайне тяжёлом состоянии, подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких", - добавил он.

Губернатор призвал людей оставаться дома, не нарушать требования самоизоляции.

"Количество заражённых новой коронавирусной инфекцией в Ярославской области за сутки увеличилось на 37 человек. Статистика такая: заболевших с начала периода – 342 человека", - сообщил глава региона.

Всего с начала пандемии выздоровели 23 человека.

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