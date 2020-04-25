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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T14:33
https://ria.ru/20200425/1570564176.html
В Ярославской области умерла третья пациентка с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285295_0:435:2047:1586_1036x0_80_0_0_93e1a860815e18ce9c99346efa8ba17c.jpg
РИА Новости

В Ярославской области умерла третья пациентка с коронавирусом

14:33 25.04.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Третья пациентка с COVID-19 скончалась в Ярославской области, при этом число заболевших в регионе выросло на 37 человек, до 342, сообщил на своей странице в Facebook губернатор региона Дмитрий Миронов в субботу.
Ранее в регионе скончался мужчина 1951 года рождения. Позже умерла женщина 60 лет. У обоих были сопутствующие заболевания.
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"Умерла женщина старше 70 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями. Приношу свои соболезнования родным и близким. Именно старшее поколение сейчас оказывается под ударом. Спасти пожилых оказывается очень трудно, порой невозможно. Но врачи продолжат бороться за каждую жизнь", - написал Миронов.
"Сейчас ещё три жителя региона старше 70 лет находятся в крайне тяжёлом состоянии, подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких", - добавил он.
Губернатор призвал людей оставаться дома, не нарушать требования самоизоляции.
"Количество заражённых новой коронавирусной инфекцией в Ярославской области за сутки увеличилось на 37 человек. Статистика такая: заболевших с начала периода – 342 человека", - сообщил глава региона.
Всего с начала пандемии выздоровели 23 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий МироновЗдоровье - ОбществоЯрославская областьОбщество
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