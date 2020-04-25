В Кузбассе продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

КЕМЕРОВО, 25 апр- РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев продлил режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса до 4 мая.
"В Кузбассе продолжается распространение коронавируса. В инфекционных больницах сегодня находится 91 больной коронавирусной инфекцией. Случился рост заболеваемости коронавирусом в шести районах, где были введены дополнительные ограничения. Инфекция уже не только завозная, она распространяется внутри региона. Пока скорость распространения невысокая, но ситуация напряженная и требует решительных мер. В связи с этим, было принято решение продлить режим повышенной готовности до 4 мая включительно и ввести дополнительные меры", - заявил глава региона в телеобращении к жителям Кузбасса.
Цивилев подчеркнул, что на территории Кузбасса продолжает действовать рекомендация по самоизоляции, введенная в регионе с 31 марта.
По данным на субботу, в Кузбассе выявлено 103 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Одиннадцать человек уже выздоровели и выписаны из больниц, одна пациентка, жительница поселка Краснобродского, лечившаяся от пневмонии в Беловской районной больнице, скончалась, посмертный анализ показал наличие у нее коронавирусной инфекции. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находится 2525 человек.
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