Общее число заболевших COVID-19 в Японии превысило 13,9 тысячи человек

ТОКИО, 25 апр – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Японии составило 13 тысяч 903 человека, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале.
Объединенные данные министерства здравоохранения и местных администраций обнародовал телеканал NHK.
В субботу выявлено 328 новых случаев заражения в 22 из 47 префектур, из них 103 случая приходится на Токио.
От коронавируса в Японии погибли 364 человека. Состояние 267 человек оценивается как тяжелое. Выздоровел 3181 человек.
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