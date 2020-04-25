В тольяттинском психдиспансере выявили четыре новых случая COVID-19

САМАРА, 25 апр - РИА Новости. Двенадцать из 24 жителей Двенадцать из 24 жителей Самарской области , у которых за сутки диагностирован коронавирус, заразились при контакте с ранее заболевшими, в том числе четверо – в Тольяттинском психдиспансере, сообщает региональный оперативный штаб по профилактике COVID-19.

В субботу оперштаб по борьбе с распространением коронавируса проинформировал, что за последние сутки в России подтверждено 5966 новых случаев коронавируса в 83 регионах, в том числе 24 – в Самарской области.

В пятницу Роспотребнадзор по региону сообщил о вспышке COVID-19 в Тольяттинском психоневрологическом диспансере: заболели 16 пациентов и пять медицинских работников. По предварительным данным областного минздрава, пациенты психдиспансера заразились коронавирусом от медсестры, которая в нарушение правил самоизоляции общалась с сыном, приехавшим из-за рубежа, и продолжала ходить на работу.

"В регионе подтверждены еще 24 случая заболевания коронавирусом. 12 человек были выявлены при обследовании круга контактов с ранее заболевшими, в том числе 4 человека в тольяттинском психоневрологическом диспансере", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, коронавирус также выявили у 11 пациентов, поступивших с внебольничной пневмонией или ОРВИ и у одного человека, приехавшего из Москвы

Всего в Самарской области подтверждено 209 случаев заражения COVID-19, 26 человек выздоровели, один - скончался.