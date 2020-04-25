Лукашенко назвал коронавирус наказанием за плохое отношение к природе

МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает пандемию коронавируса COVID-19 наказанием свыше за безобразное отношение людей к природе и неправильный образ жизни.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко принял участие в республиканском субботнике, который проходит в Белоруссии ежегодно. В этот раз президент высадил деревья на территории национального парка "Припятский" в Гомельской области. При этом Лукашенко отметил, что посадка деревьев - это вклад в экологию и забота о природе.
"Вы заметили, а некоторые Telegram-каналы, из-за которых мы "паримся" каждый день, а зря, этого не заметили: я когда-то сказал, что он (Господь – ред.) увидел, что мы безобразно относимся к экологии, к образу жизни, который у нас совсем не соответствует тем критериями, которые должны быть, и ударил нас по голове (имеется в виду пандемия коронавируса - ред.). Поэтому мы пытаемся если не выровнять ситуацию, то хотя бы защитить себя и своих близких этими шагами", - сказал Лукашенко.
Он также отметил, что проведение республиканского субботника давно стало традицией в Белоруссии и отступать от нее не будут. "Субботники - это, считаю, то доброе, что мы взяли из того (советского – ред.) периода. Вот и вся идеология: мы помним предыдущее, чтим свою историю, берем лучшее и актуализируем на фоне сегодняшних событий", - добавил глава республики.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались. Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 817, до 9,590 тысячи, это максимальный прирост с начала распространения заболевания в республике, умерли 67 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.