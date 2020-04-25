Лукашенко назвал коронавирус наказанием за плохое отношение к природе

"Вы заметили, а некоторые Telegram-каналы, из-за которых мы "паримся" каждый день, а зря, этого не заметили: я когда-то сказал, что он (Господь – ред.) увидел, что мы безобразно относимся к экологии, к образу жизни, который у нас совсем не соответствует тем критериями, которые должны быть, и ударил нас по голове (имеется в виду пандемия коронавируса - ред.). Поэтому мы пытаемся если не выровнять ситуацию, то хотя бы защитить себя и своих близких этими шагами", - сказал Лукашенко.