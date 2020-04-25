Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
2020-04-28T13:23
https://ria.ru/20200425/1570563872.html
Лукашенко назвал коронавирус наказанием за плохое отношение к природе
https://cdn22.img.ria.ru/images/156111/69/1561116975_0:59:3077:1790_1036x0_80_0_0_94fbb17339282282e74a90c751f4c9a6.jpg
РИА Новости

Лукашенко назвал коронавирус наказанием за плохое отношение к природе

14:26 25.04.2020 (обновлено: 13:23 28.04.2020)
2577
© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает пандемию коронавируса COVID-19 наказанием свыше за безобразное отношение людей к природе и неправильный образ жизни.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко принял участие в республиканском субботнике, который проходит в Белоруссии ежегодно. В этот раз президент высадил деревья на территории национального парка "Припятский" в Гомельской области. При этом Лукашенко отметил, что посадка деревьев - это вклад в экологию и забота о природе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
25 апреля, 13:31Распространение нового коронавируса
Лукашенко отложил послание к народу из-за коронавируса
"Вы заметили, а некоторые Telegram-каналы, из-за которых мы "паримся" каждый день, а зря, этого не заметили: я когда-то сказал, что он (Господь – ред.) увидел, что мы безобразно относимся к экологии, к образу жизни, который у нас совсем не соответствует тем критериями, которые должны быть, и ударил нас по голове (имеется в виду пандемия коронавируса - ред.). Поэтому мы пытаемся если не выровнять ситуацию, то хотя бы защитить себя и своих близких этими шагами", - сказал Лукашенко.
Он также отметил, что проведение республиканского субботника давно стало традицией в Белоруссии и отступать от нее не будут. "Субботники - это, считаю, то доброе, что мы взяли из того (советского – ред.) периода. Вот и вся идеология: мы помним предыдущее, чтим свою историю, берем лучшее и актуализируем на фоне сегодняшних событий", - добавил глава республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
25 апреля, 11:19
Лукашенко посадит деревья в районе, пострадавшем от аварии на ЧАЭС
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались. Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 817, до 9,590 тысячи, это максимальный прирост с начала распространения заболевания в республике, умерли 67 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
33316019
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоВОЗГомельская областьБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:45Мурашко заявил о гордости за российских медиков
12:45В Турции рассказали, когда ждут возвращения российских туристов
12:45Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
12:43В Ингушетии 66 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
12:43В Чехии зарегистрировали наименьшее за три дня число случаев коронавируса
12:41Сборщиков подписей на выборах в Белоруссии обяжут носить средства защиты
12:39Следствие попросило суд об аресте основателя паблика "Омбудсмен полиции"
12:39В реанимации в Кабардино-Балкарии находятся 16 пациентов с коронавирусом
12:39В Орловской области продлили режим самоизоляции
12:37Путин направил Джонсону послание по случаю 75-й годовщины Победы
12:37Число заболевших COVID-19 в Одинцово превысило тысячу человек
12:36Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
12:35В Ростовской области умерли четыре пациента с коронавирусом
12:33Путин пожелал народу Австрии успешного преодоления коронавирусной угрозы
12:33В России на ИВЛ находятся более 1200 пациентов с коронавирусом
12:33На Камчатке продлили режим самоизоляции
12:31Президент Чехии возложил венок к могиле Неизвестному солдату в Праге
12:30Число жертв коронавируса в Иране превысило 6,5 тысячи
12:29Освобождавшая Прагу радистка рассказала, как отметит День Победы
12:29Эксперты обнаружили опасные уязвимости в межсетевом экране Cisco ASA
Лента новостейМолния