Страны ЕС призвали к перемирию и переговорам в Ливии

БРЮССЕЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Германии и Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель , а также главы МИД Франции Италии призвали в субботу к гуманитарному перемирию и возобновлению переговоров между сторонами конфликта в Ливии

"Конфликт продолжается беспрерывно, события последних недель вызывают все большую обеспокоенность, особенно в том, что касается длительных лишений, с которым сталкивается население Ливии", - говорится в совместном заявлении.

По мнению европейских политиков, "все действующие лица в Ливии должны в духе священного месяца Рамадан возобновить переговоры о перемирии", а также заняться поиском политического решения конфликта.

Такие переговоры могут пройти на основе существующего проекта соглашения от 23 февраля, который предполагает создание совместных военных комитетов для контроля прекращения огня.

Европейские политики также призвали стороны конфликта в Ливии объединить усилия в борьбе с эпидемией коронавируса.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара , уже год пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне.