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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T15:30
https://ria.ru/20200425/1570563534.html
В Тульской области у 11 сотрудников УФСИН подтвердили коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

В Тульской области у 11 сотрудников УФСИН подтвердили коронавирус

14:18 25.04.2020 (обновлено: 15:30 25.04.2020)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ВОРОНЕЖ/БРЯНСК, 25 апр - РИА Новости. COVID-19 подтвержден за сутки у 11 человек из числа контингента УФСИН по Тульской области и 62 других жителей региона, общее число заболевших выросло до 578, из них 57 выздоровели, сообщает областное правительство.
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России 5966 новых случаев, в том числе 73 - в Тульской области.
"Коронавирусная инфекция подтверждена у жителей Тулы, Новомосковского, Щекинского, Киреевского, Веневского, Заокского, Воловского, Дубенского, Чернского, Куркинского и Белевского районов. Из них четыре человека работают в столичном регионе, 10 человек контактировали с прибывшими оттуда. 11 человек – из числа контингента УФСИН России по Тульской области, остальные контактировали с заболевшими", - говорится в сообщении.
Из тульской больницы после получения повторных отрицательных анализов выписаны две жительницы Алексина и села Пахомово Заокского района.
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В УФСИН по Тульской области сообщили, что все пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей в больнице ФКУЗ МСЧ-71 ФСИН России. Заболевание у них протекает бессимптомно или в легкой форме, состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.
В ведомстве добавляют, что контактировавшие с заболевшими лица изолированы, проводится их тестирование на наличие заболевания. Все они также находятся под наблюдением медицинских работников. В целях профилактики во всех учреждениях и на прилегающих к ним территориях регулярно проводятся необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия - дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание.
В УФСИН также отмечают, что заболевшие были выявлены "в рамках профилактических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждениях УИС региона".
В Тульской области заболевание подтверждено у 578 человек, 59 выздоровели. Умерли четыре пациента с подтвержденным COVID-19. А 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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