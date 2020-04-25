В Тульской области у 11 сотрудников УФСИН подтвердили коронавирус

ВОРОНЕЖ/БРЯНСК, 25 апр - РИА Новости. COVID-19 подтвержден за сутки у 11 человек из числа контингента УФСИН по COVID-19 подтвержден за сутки у 11 человек из числа контингента УФСИН по Тульской области и 62 других жителей региона, общее число заболевших выросло до 578, из них 57 выздоровели, сообщает областное правительство.

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России 5966 новых случаев, в том числе 73 - в Тульской области.

"Коронавирусная инфекция подтверждена у жителей Тулы , Новомосковского, Щекинского, Киреевского, Веневского, Заокского, Воловского, Дубенского, Чернского, Куркинского и Белевского районов. Из них четыре человека работают в столичном регионе, 10 человек контактировали с прибывшими оттуда. 11 человек – из числа контингента УФСИН России по Тульской области, остальные контактировали с заболевшими", - говорится в сообщении.

Из тульской больницы после получения повторных отрицательных анализов выписаны две жительницы Алексина и села Пахомово Заокского района

В УФСИН по Тульской области сообщили, что все пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей в больнице ФКУЗ МСЧ-71 ФСИН России. Заболевание у них протекает бессимптомно или в легкой форме, состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

В ведомстве добавляют, что контактировавшие с заболевшими лица изолированы, проводится их тестирование на наличие заболевания. Все они также находятся под наблюдением медицинских работников. В целях профилактики во всех учреждениях и на прилегающих к ним территориях регулярно проводятся необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия - дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание.

В УФСИН также отмечают, что заболевшие были выявлены "в рамках профилактических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждениях УИС региона".

В Тульской области заболевание подтверждено у 578 человек, 59 выздоровели. Умерли четыре пациента с подтвержденным COVID-19. А 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.