ВС Турции нейтрализовали на севере Ирака 12 членов РПК

АНКАРА, 25 апр – РИА Новости. Двенадцать членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) были обезврежены в ходе операции турецкой армии после атаки со стороны РПК, при которой один турецкий военный погиб и трое получили ранения, сообщило минобороны республики.
"В результате минометного обстрела со стороны сепаратистской террористической организации РПК в районе Хафтанин на севере Ирака один наш боевой товарищ погиб и трое получили ранения, один из них тяжелые. По обнаруженным целям террористов были немедленно нанесены ответные удары нашими ВВС и средствами огневой поддержки, цели уничтожены, 12 членов сепаратистской террористической организации обезврежены", - говорится в сообщении.
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также около 500 гражданских лиц. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы курдских отрядов, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.
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