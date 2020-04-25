Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 17 человек

Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края

ТИРАСПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Число умерших в результате заражения COVID-19 в непризнанной Число умерших в результате заражения COVID-19 в непризнанной Приднестровской Молдавской республике выросло до 17, в субботу скончалась 39-летняя пациентка инфекционного госпиталя, сообщил оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения COVID-19 в ПМР.

"В медицинское учреждение пациентка поступила в тяжёлом состоянии. У неё диагностировали двустороннюю пневмонию. После проведения анализа подтвердился COVID-19. Несмотря на все усилия врачей спасти пациентку не удалось", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина – инвалид второй группы, у неё был сахарный диабет, анемия, также она страдала хронической почечной недостаточностью.

По данным оперштаба, всего COVID-19 лабораторно подтвержден у 371 приднестровца, 327 пациентов (из них 13 детей) проходят лечение на территории ПМР, одна женщина находится в кишиневской больнице, 26 пациентов выздоровели, 17 человек умерли (у всех были серьезные сопутствующие хронические заболевания).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР , опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии . В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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