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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T14:13
https://ria.ru/20200425/1570563327.html
Банковский сектор закончит 2020 год с убытком, считает Греф
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РИА Новости

Банковский сектор закончит 2020 год с убытком, считает Греф

14:13 25.04.2020
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПрезидент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф
Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр - РИА Новости. Банковский сектор РФ по итогам текущего года получит убыток даже, если российская экономика после третьего квартала начнет расти, считает глава Сбербанка Герман Греф.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что российские банки в текущем году останутся прибыльными, хотя их комиссионный и процентный доход будет падать.
"Самые большие потери банковского сектора, конечно, будут на следующих этапах, связанных с банкротством клиентов и невозможностью клиентов обслуживать свои долги. В этом году банковский сектор, скорее всего, год в целом закончит с убытком. Это при том, что эта ситуация не продлится очень долго, если мы на вторую часть третьего квартала будем испытывать такой шоковый сценарий, а после этого все-таки начнется подъем", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика." на телеканале "Россия 1".
Банкир подчеркнул, что в случае, если негативные последствия от коронавируса продлятся дольше, то будет еще более сложная ситуация в банковском секторе.
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Греф во вторник сообщил, что целому ряду российских банков при сохранении текущих экономических условий до конца года может понадобиться докапитализация, но не Сбербанку.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Эльвира НабиуллинаСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Герман ГрефЭкономика
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