ВОЗ выступила против "иммунных паспортов"

В организации обратили внимание на то, что правительства некоторых стран высказывают предположения, что обнаружение антител к вирусу SARS-CoV-2 могло бы стать основой для "иммунного паспорта" или "сертификата отсутствия риска" — и это позволило бы людям путешествовать или возвращаться на работу, так как они будут защищены от повторного инфицирования.

"Сейчас нет никаких доказательств того, что люди, переболевшие COVID-19 и имеющие антитела, защищены от повторного инфицирования", — подчеркивает ВОЗ.

В организации напомнили, что развитие иммунитета к патогену посредством естественной инфекции — многоступенчатый процесс, который обычно происходит в течение одной-двух недель. Большинство исследований свидетельствуют, что люди, которые восстановились от инфекции, получают антитела к новому вирусу. Однако пока что нет достоверных оценок того, придает ли присутствие антител к вирусу SARS-CoV-2 иммунитет к COVID-19.

Кроме того, тесты по выявлению антител к COVID-19 нуждаются в дальнейшей проверке для определения их точности и надежности. Неточные тесты могут либо не выявлять вирус у заразившихся, либо маркировать заразными людей, у которых нет вируса. В ВОЗ подчеркивают, что обе эти ошибки могут иметь серьезные последствия при борьбе с коронавирусной инфекции.

"Не существует достаточно доказательств эффективности иммунитета благодаря выработке антител, что гарантировало бы точность "иммунного паспорта" или "сертификата отсутствия риска". Люди, которые полагают, что иммунны к повторному заражению потому, что у них положительный тест на антитела, могут игнорировать руководства в области общественного здравоохранения. Таким образом, использование подобных сертификатов может увеличить риск продолжения распространения вируса", — заключили в организации.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , заразились более 2,7 миллиона человек, 187 тысяч умерли.