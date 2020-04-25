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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T21:07
https://ria.ru/20200425/1570563282.html
ВОЗ выступила против "иммунных паспортов"
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569761655_0:373:2824:1962_1036x0_80_0_0_709589d52fdd6c146ea0cad18385194e.jpg
РИА Новости

ВОЗ выступила против "иммунных паспортов"

14:12 25.04.2020 (обновлено: 21:07 25.04.2020)
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© REUTERS / Denis Balibouse/File PhotoЛоготип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здания в Женеве
Логотип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здания в Женеве
© REUTERS / Denis Balibouse/File Photo
ЖЕНЕВА, 25 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения выступила против введения так называемых "иммунных паспортов", говорится в заявлении на сайте ВОЗ.
В организации обратили внимание на то, что правительства некоторых стран высказывают предположения, что обнаружение антител к вирусу SARS-CoV-2 могло бы стать основой для "иммунного паспорта" или "сертификата отсутствия риска" — и это позволило бы людям путешествовать или возвращаться на работу, так как они будут защищены от повторного инфицирования.
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"Сейчас нет никаких доказательств того, что люди, переболевшие COVID-19 и имеющие антитела, защищены от повторного инфицирования", — подчеркивает ВОЗ.
В организации напомнили, что развитие иммунитета к патогену посредством естественной инфекции — многоступенчатый процесс, который обычно происходит в течение одной-двух недель. Большинство исследований свидетельствуют, что люди, которые восстановились от инфекции, получают антитела к новому вирусу. Однако пока что нет достоверных оценок того, придает ли присутствие антител к вирусу SARS-CoV-2 иммунитет к COVID-19.
Кроме того, тесты по выявлению антител к COVID-19 нуждаются в дальнейшей проверке для определения их точности и надежности. Неточные тесты могут либо не выявлять вирус у заразившихся, либо маркировать заразными людей, у которых нет вируса. В ВОЗ подчеркивают, что обе эти ошибки могут иметь серьезные последствия при борьбе с коронавирусной инфекции.
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"Не существует достаточно доказательств эффективности иммунитета благодаря выработке антител, что гарантировало бы точность "иммунного паспорта" или "сертификата отсутствия риска". Люди, которые полагают, что иммунны к повторному заражению потому, что у них положительный тест на антитела, могут игнорировать руководства в области общественного здравоохранения. Таким образом, использование подобных сертификатов может увеличить риск продолжения распространения вируса", — заключили в организации.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более 2,7 миллиона человек, 187 тысяч умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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