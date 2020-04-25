В Испании за сутки умерли 378 человек от COVID-19

МАДРИД, 25 апр – РИА Новости. Число жертв нового типа коронавируса за сутки в Число жертв нового типа коронавируса за сутки в Испании увеличилось на 378 человек, это на 11 больше, чем днем ранее, следует из данных министерства здравоохранения.

Всего с начала эпидемии скончались 22 902 человека, которым был поставлен диагноз COVID-19.

В общей сложности при помощи тестов ПЦР было выявлено 205 905 случаев заражения, за истекшие сутки – 2 944. Кроме того, с начала эпидемии было выявлено 17 854 случаев при помощи тестов на антитела. Таким образом, общее число зафиксированных случаев составляет 223 759.

С начала эпидемии выздоровели 95 708 пациентов, за минувшие сутки – 3353.

Число жертв в Мадриде с начала эпидемии составило 7 848 (за последние сутки - 83), в Каталонии – 4 498 (за сутки – 105).

При этом 25,6% умерших в Испании – в возрасте от 70 до 79 лет, 42% - от 80 до 89 лет, 18,8% - старше 90 лет. Летальность пациентов старше 80 лет – 20%, в возрасте от 70 до 79 лет - 13,2%.

Днем ранее число новых жертв коронавируса за сутки составило 367, при помощи тестов ПЦР было выявлено 2796 случаев заражения, при помощи анализов на антитела - 3944.

Режим повышенной готовности, введенный в Испании 14 марта, продлен до 9 мая включительно. Ограничительные меры в Испании – одни из самых жестких в Европе. Жители страны имеют право выходить из дома только в исключительных случаях: чтобы купить продукты, лекарства, добраться до больницы, оказать помощь людям, которые не могут справляться самостоятельно, доехать до работы, выгулять собаку в непосредственной близости от дома. С воскресенья дети младше 14 лет смогут выходить из дома для прогулок.

Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США Италии ) и на втором по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США).

Министр здравоохранения Сальвадор Илья ранее подтвердил, что пик эпидемии в стране пройден, по его словам, страна находится на стадии "сгибания кривой" распространения коронавируса.