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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T15:37
https://ria.ru/20200425/1570563185.html
В Испании за сутки умерли 378 человек от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569743708_0:159:3072:1886_1036x0_80_0_0_8a5caadcdbb9a8b10f8f6b98237142b7.jpg
РИА Новости

В Испании за сутки умерли 378 человек от COVID-19

14:10 25.04.2020 (обновлено: 15:37 25.04.2020)
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкМедицинские работники в больнице в Мадриде
Медицинские работники в больнице в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
МАДРИД, 25 апр – РИА Новости. Число жертв нового типа коронавируса за сутки в Испании увеличилось на 378 человек, это на 11 больше, чем днем ранее, следует из данных министерства здравоохранения.
Всего с начала эпидемии скончались 22 902 человека, которым был поставлен диагноз COVID-19.
В общей сложности при помощи тестов ПЦР было выявлено 205 905 случаев заражения, за истекшие сутки – 2 944. Кроме того, с начала эпидемии было выявлено 17 854 случаев при помощи тестов на антитела. Таким образом, общее число зафиксированных случаев составляет 223 759.
С начала эпидемии выздоровели 95 708 пациентов, за минувшие сутки – 3353.
Число жертв в Мадриде с начала эпидемии составило 7 848 (за последние сутки - 83), в Каталонии – 4 498 (за сутки – 105).
Медицинский работник в больнице в Мадриде
23 апреля, 23:28Распространение нового коронавируса
Названы причины разной смертности от COVID-19 в Испании и Португалии
При этом 25,6% умерших в Испании – в возрасте от 70 до 79 лет, 42% - от 80 до 89 лет, 18,8% - старше 90 лет. Летальность пациентов старше 80 лет – 20%, в возрасте от 70 до 79 лет - 13,2%.
Днем ранее число новых жертв коронавируса за сутки составило 367, при помощи тестов ПЦР было выявлено 2796 случаев заражения, при помощи анализов на антитела - 3944.
Режим повышенной готовности, введенный в Испании 14 марта, продлен до 9 мая включительно. Ограничительные меры в Испании – одни из самых жестких в Европе. Жители страны имеют право выходить из дома только в исключительных случаях: чтобы купить продукты, лекарства, добраться до больницы, оказать помощь людям, которые не могут справляться самостоятельно, доехать до работы, выгулять собаку в непосредственной близости от дома. С воскресенья дети младше 14 лет смогут выходить из дома для прогулок.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США и Италии) и на втором по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США).
Министр здравоохранения Сальвадор Илья ранее подтвердил, что пик эпидемии в стране пройден, по его словам, страна находится на стадии "сгибания кривой" распространения коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКаталонияМадридКоронавирус COVID-19ИспанияВ мире
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