Число заболевших COVID-19 в Липецкой области достигло 284 человек

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в Липецкой области выявлен 21 новый случай за сутки.

"Заболевшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 284 случая заражения коронавирусной инфекцией. Шестьдесят четыре человека выздоровели, два человека умерли", - говорится в сообщении.