Число заболевших COVID-19 в Липецкой области достигло 284 человек

ВОРОНЕЖ, 25 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Липецкой области за сутки увеличилось на 21 пациента, всего в регионе 284 случаев заражения, сообщает обладминистрация.
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в Липецкой области выявлен 21 новый случай за сутки.
"Заболевшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 284 случая заражения коронавирусной инфекцией. Шестьдесят четыре человека выздоровели, два человека умерли", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
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