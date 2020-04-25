В Татарстане коронавирус подтвердили еще у 65 человек

КАЗАНЬ, 25 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 65 жителей Татарстана, 45 из которых с легкой формой заболевания проходят лечение на дому, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в республике составило 491, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
"В Республике Татарстан сегодня подтверждено 65 новых случаев коронавирусной инфекции: 20 человек госпитализированы, 45 проходят лечение на дому, у них болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме", - сказала Галимова журналистам.
По ее информации, 19 случаев являются завозными, 46 - контакты с ранее заболевшими. В числе заболевших 20 представителей возрастной группы от 30 до 50 лет, 14 – от 50 до 60 лет, 11 – от 60 до 70, один – старше 80 лет. Больше всего заболевших зарегистрировано в Казани – 21 человек.
Галимова добавила, что за последние сутки выздоровели три человека, всего в республике 54 выздоровевших.
В Татарстане на сегодняшний день зарегистрирован 491 случай заражения коронавирусом. Таким образом, лечение в настоящее время в стационарах и на дому проходят 437 человек.
По решению правительства Татарстана с 30 марта для всех жителей республики введен режим самоизоляции, приостановлены межмуниципальные перевозки пассажиров. Передвигаться по улицам могут работники системообразующих предприятий, их поставщиков и подрядчиков, следующие к месту работы, остальным выходить разрешено лишь в ближайшие магазин, аптеку, выбросить мусор, выгулять домашнее животное либо по неотложным целям со специальным смс-пропуском. Ранее был введен запрет на проведение всех мероприятий численностью 20 и более человек, приостановлена деятельность спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, ночных клубов, детских игровых комнат, развлекательных организаций. Учеба в школах и вузах ведётся дистанционно. В республике приостановлена работа торговых центров, торгово-развлекательных комплексов, розничных рынков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.