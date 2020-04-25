МИД: неверно было бы потерять опыт совместной работы с США по атому

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Продолжение сотрудничества Продолжение сотрудничества Москвы Вашингтона в ядерной сфере отвечало бы интересам обеих сторон, российская сторона считает, что было бы неправильным растерять накопленный опыт совместной работы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков , так он прокомментировал опубликованную в пятницу новую стратегию минэнерго США

В докладе, в частности, говорится, что США должны вытеснить Россию и Китай с находящихся под их влиянием рынков ядерных технологий и стать мировым лидером в этой сфере. Отмечается, что Вашингтон в итоге "восстановит" свои позиции "в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения". Эта стратегия, как сказано на сайте, была передана на рассмотрение президента США Дональда Трампа

"Мы исходим из того, что интересам Москвы и Вашингтона, интересам наших стран отвечало бы продолжение тесного взаимодействия по всем вопросам, связанным с надежным функционированием атомно-энергетического комплекса. За десятилетия сотрудничества наработан большой опыт, который было бы неправильно растерять, поставить под вопрос в силу тех или иных конъюнктурных обстоятельств", - заявил Рябков.

Он подчеркнул, что в последнее время пересмотр подходов со стороны США коснулся не только энергетического сотрудничества с Москвой.

"По всему спектру сюжетов, вопросов, тем, по которым российско-американские отношения в течение многих лет являлись примером взаимовыгодного сотрудничества, администрация США начинает задавать вопросы, свидетельствующие о том, что происходит определенная переоценка подходов. Это, на наш взгляд, непродуктивный путь. Необходим диалог, а не стремление навязывать кому бы то ни было собственные односторонние решения или модели поведения", - заявил Рябков.