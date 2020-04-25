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2020-04-25T16:02
https://ria.ru/20200425/1570562838.html
МИД: неверно было бы потерять опыт совместной работы с США по атому
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РИА Новости

МИД: неверно было бы потерять опыт совместной работы с США по атому

14:04 25.04.2020 (обновлено: 16:02 25.04.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Продолжение сотрудничества Москвы и Вашингтона в ядерной сфере отвечало бы интересам обеих сторон, российская сторона считает, что было бы неправильным растерять накопленный опыт совместной работы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, так он прокомментировал опубликованную в пятницу новую стратегию минэнерго США.
В докладе, в частности, говорится, что США должны вытеснить Россию и Китай с находящихся под их влиянием рынков ядерных технологий и стать мировым лидером в этой сфере. Отмечается, что Вашингтон в итоге "восстановит" свои позиции "в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения". Эта стратегия, как сказано на сайте, была передана на рассмотрение президента США Дональда Трампа.
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"Мы исходим из того, что интересам Москвы и Вашингтона, интересам наших стран отвечало бы продолжение тесного взаимодействия по всем вопросам, связанным с надежным функционированием атомно-энергетического комплекса. За десятилетия сотрудничества наработан большой опыт, который было бы неправильно растерять, поставить под вопрос в силу тех или иных конъюнктурных обстоятельств", - заявил Рябков.
Он подчеркнул, что в последнее время пересмотр подходов со стороны США коснулся не только энергетического сотрудничества с Москвой.
"По всему спектру сюжетов, вопросов, тем, по которым российско-американские отношения в течение многих лет являлись примером взаимовыгодного сотрудничества, администрация США начинает задавать вопросы, свидетельствующие о том, что происходит определенная переоценка подходов. Это, на наш взгляд, непродуктивный путь. Необходим диалог, а не стремление навязывать кому бы то ни было собственные односторонние решения или модели поведения", - заявил Рябков.
"Тем более не следует все подводить под "зонтик" геополитического соперничества с кем бы то ни было в мире. К сожалению, такого рода лозунгами ответственные лица в Вашингтоне в последние годы чрезмерно увлечены", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.
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РоссияМинэнерго СШАДональд ТрампСергей РябковСШАВ мире
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