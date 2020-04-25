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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T14:03
https://ria.ru/20200425/1570562806.html
Число зараженных коронавирусом в ЯНАО превысило 300 человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569238302_0:0:3231:1818_1036x0_80_0_0_8a27e96f68600e67a4dd7837598dbf71.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в ЯНАО превысило 300 человек

14:04 25.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 апр - РИА Новости. Количество заболевших коронавирусом в Ямало-Ненецком автономном округе превысило 300 человек, больше половины - рабочие месторождений, в том числе 30 выявленных инфицированных за сутки, сообщает региональный оперативный штаб по профилактике COVID-19.
"По состоянию на 25 апреля... подтверждено 37 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего – 303... Основной прирост снова дали вахтовые рабочие с месторождений. Это 30 новых случаев", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что 13 заболевших за сутки выявлены в Ямальском районе, общее число инфицированных рабочих с месторождений на указанной территории - 106.
"Три новых случая подтвердились по результатам обследования в общежитии вахтовых рабочих на одной из производственных баз близ Нового Уренгоя. Всего там теперь 17 случаев. Новые случаи выявлены при обследовании вахтовых рабочих в общежитии еще одного месторождения близ Нового Уренгоя. Сегодня там подтверждено 14 случаев коронавирусной инфекции. Все носители инфекции изолированы по месту пребывания", - приводятся в сообщении слова замгубернатора ЯНАО Татьяны Бучковой.
Из общего числа заразившихся коронавирусом только 98 человек проходят лечение в больницах, семерым требуется искусственная вентиляция легких. При этом, согласно данным штаба, более 20% заболевших ранее уже выздоровели - 66 человек, в том числе вахтовики, которые трудятся на месторождениях Пуровского и Тазовского районов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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