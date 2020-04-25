Число зараженных коронавирусом в ЯНАО превысило 300 человек

"По состоянию на 25 апреля... подтверждено 37 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего – 303... Основной прирост снова дали вахтовые рабочие с месторождений. Это 30 новых случаев", - говорится в сообщении.

Из общего числа заразившихся коронавирусом только 98 человек проходят лечение в больницах, семерым требуется искусственная вентиляция легких. При этом, согласно данным штаба, более 20% заболевших ранее уже выздоровели - 66 человек, в том числе вахтовики, которые трудятся на месторождениях Пуровского и Тазовского районов.