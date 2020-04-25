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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T14:02
https://ria.ru/20200425/1570562677.html
Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других инфекций
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570101076_0:197:3072:1925_1036x0_80_0_0_1da83f6fc5e09ad1c738ad411093d2c1.jpg
РИА Новости

Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других инфекций

14:02 25.04.2020
103075
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВрач Александр Мясников во время пресс-конференции
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Врач Александр Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других инфекций.
Он указал на то, что от коронавируса на сегодняшний день умерли 195 тысяч человек. Врач отметил, что в среднем число жертв столбняка составляет 89 тысяч человек в год, кори - 140 тысяч человек в год. От гепатита В ежегодно умирают 650 тысяч человек в год, от ротавируса - 800 тысяч человек, от пневмококка - 2-2,5 миллиона человек, от туберкулеза  - около 1,5 миллиона человек, от гриппа от 650 тысяч до миллиона человек в год.
При этом Мясников подчеркнул, что от всех перечисленных им заболеваний проводится вакцинация, однако многие ею пренебрегают под различными предлогами.
"Мы хоть чему-то учимся? Это сейчас мы все напуганы и паникуем. А пройдет время?", - написал врач в Telegram, призвав подписчиков помнить о важности прививок не только во время пандемии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус COVID-19ВОЗ
Популярные комментарии
Я так понимаю что в статистику включены африканские страны. Дал бы он статистику по каждой стране, было бы понятнее.
25 апреля, 14:13
АКАндрей К
4031107
У переболевших возвращается рациональность мышления..
25 апреля, 14:07
Андрей Дашков
28700013
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