МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Врач Александр Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других инфекций.
Он указал на то, что от коронавируса на сегодняшний день умерли 195 тысяч человек. Врач отметил, что в среднем число жертв столбняка составляет 89 тысяч человек в год, кори - 140 тысяч человек в год. От гепатита В ежегодно умирают 650 тысяч человек в год, от ротавируса - 800 тысяч человек, от пневмококка - 2-2,5 миллиона человек, от туберкулеза - около 1,5 миллиона человек, от гриппа от 650 тысяч до миллиона человек в год.
При этом Мясников подчеркнул, что от всех перечисленных им заболеваний проводится вакцинация, однако многие ею пренебрегают под различными предлогами.
"Мы хоть чему-то учимся? Это сейчас мы все напуганы и паникуем. А пройдет время?", - написал врач в Telegram, призвав подписчиков помнить о важности прививок не только во время пандемии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.