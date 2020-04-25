Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других инфекций

Он указал на то, что от коронавируса на сегодняшний день умерли 195 тысяч человек. Врач отметил, что в среднем число жертв столбняка составляет 89 тысяч человек в год, кори - 140 тысяч человек в год. От гепатита В ежегодно умирают 650 тысяч человек в год, от ротавируса - 800 тысяч человек, от пневмококка - 2-2,5 миллиона человек, от туберкулеза - около 1,5 миллиона человек, от гриппа от 650 тысяч до миллиона человек в год.