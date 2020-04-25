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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T14:01
https://ria.ru/20200425/1570562589.html
Число зараженных коронавирусом в Смоленской области достигло 279 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569279774_0:45:3013:1740_1036x0_80_0_0_d58ba29953c2156e0cdda4f992dad4fd.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Смоленской области достигло 279 человек

14:01 25.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус нового типа в Клиническом медицинском центре Читы
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус нового типа в Клиническом медицинском центре Читы
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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БРЯНСК, 25 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусной инфекцией в Смоленской области за сутки выросло до 279 человек, сообщают региональные власти.
"По состоянию на 25.04.2020 в Смоленской области зарегистрировано 279 случаев заболевания COVID-19. Новые случаи заболевания COVID-19 выявлены в основном активно по контакту с ранее заболевшими ", - говорится в сообщении.
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Накануне сообщалось о 262 заболевших. При этом в закрытом на карантин из-за вспышки заболевания Вяземском районе за сутки число зараженных  увеличилось на два человека и достигло 131. По решению губернатора, с пятницы особые ограничительные меры также введены в городе Гагарин, число заболевших в Гагаринском районе на сегодня составляет 20 человек. В Десногорске, где расположена Смоленская АЭС, карантин был введен превентивно еще в начале апреля, на сегодняшний день там зарегистрировано 11 случаев заболевания.
Отмечается, что в соответствии с медицинскими и эпидемиологическими показаниями в регионе проведено более 7,5 тысячи лабораторных исследований на коронавирус. Ранее сообщалось об одном скончавшемся пациенте дома-интерната в Вязьме, но причина смерти пока официально не установлена. Один пациент с коронавирусом скончался в Смоленске.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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