Число зараженных коронавирусом в Смоленской области достигло 279 человек

БРЯНСК, 25 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусной инфекцией в Смоленской области за сутки выросло до 279 человек, сообщают региональные власти.
"По состоянию на 25.04.2020 в Смоленской области зарегистрировано 279 случаев заболевания COVID-19. Новые случаи заболевания COVID-19 выявлены в основном активно по контакту с ранее заболевшими ", - говорится в сообщении.
Накануне сообщалось о 262 заболевших. При этом в закрытом на карантин из-за вспышки заболевания Вяземском районе за сутки число зараженных увеличилось на два человека и достигло 131. По решению губернатора, с пятницы особые ограничительные меры также введены в городе Гагарин, число заболевших в Гагаринском районе на сегодня составляет 20 человек. В Десногорске, где расположена Смоленская АЭС, карантин был введен превентивно еще в начале апреля, на сегодняшний день там зарегистрировано 11 случаев заболевания.
Отмечается, что в соответствии с медицинскими и эпидемиологическими показаниями в регионе проведено более 7,5 тысячи лабораторных исследований на коронавирус. Ранее сообщалось об одном скончавшемся пациенте дома-интерната в Вязьме, но причина смерти пока официально не установлена. Один пациент с коронавирусом скончался в Смоленске.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
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