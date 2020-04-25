В автоинспекции назвали причину ДТП с автобусом в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр - РИА Новости. ДТП с автобусом в Екатеринбурге произошло по вине водителя "Яндекс.Такси", который уснул за рулем, сообщает в субботу городская автоинспекция.
Пресс-служба ГИБДД РФ ранее сообщила, что в субботу утром водитель такси Lada Vesta выехал на встречную полосу и врезался в автобус Isuzu, который перевозил 32 пассажира. Впоследствии обе машины загорелись. В результате ДТП водитель и пассажир Lada Vesta получили телесные повреждения и были госпитализированы, пять пассажиров автобуса Isuzu получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение.
"Установлено, что автомашиной Lada Vesta управлял 20-летний мужчина, водитель такси "Яндекс". По предварительной информации, водитель в связи с утомляемостью уснул за рулем, в результате чего допустил ДТП", - говорится в сообщении ГИБДД Екатеринбурга.
8 августа 2019, 12:00В ГИБДД назвали самые опасные для жизни дороги