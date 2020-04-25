В автоинспекции назвали причину ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Пресс-служба ГИБДД РФ ранее сообщила, что в субботу утром водитель такси Lada Vesta выехал на встречную полосу и врезался в автобус Isuzu, который перевозил 32 пассажира. Впоследствии обе машины загорелись. В результате ДТП водитель и пассажир Lada Vesta получили телесные повреждения и были госпитализированы, пять пассажиров автобуса Isuzu получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение.