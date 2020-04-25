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2020-04-25T13:58
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Греф призвал смелее отменять налоговые платежи для бизнеса
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РИА Новости

Греф призвал смелее отменять налоговые платежи для бизнеса

13:58 25.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр - РИА Новости. Российские власти для поддержки бизнеса на фоне распространения в стране коронавируса могли бы смелее отменять налоговые платежи и предоставить льготы арендодателям, считает глава Сбербанка Герман Греф.
"Нужно, может быть, смелее отменять налоговые платежи. Нужно посмотреть всё, что связано с платежами за государственное имущество, и предоставить льготы для арендодателей", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика." на телеканале "Россия 1".
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Правительство России ранее приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях распространения в стране коронавируса. В рамках пакета субъекты малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от пандемии отраслей смогут рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Планируется, что компании, получившие отсрочку, в дальнейшем будут гасить эти платежи постепенно в течение года равными частями, сказал накануне глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров.
В настоящий момент к отраслям, которые больше всего пострадали от коронавируса, в РФ отнесены авиаперевозки, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, гостиничный бизнес, общественное питание, розничная торговля непродовольственными товарами, деятельность в сфере туризма, организации дополнительного образования и негосударственных образовательных учреждений, организации конференций и выставок, предоставления бытовых услуг населению, деятельность в области здравоохранения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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