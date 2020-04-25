МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Больше 85% новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"42% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 37,5% – от 46 до 65 лет, 9% - от 66 до 79 лет, еще 4,5% – старше 80 лет. Также 7% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице подтверждено 2612 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 39 509 случаев коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.