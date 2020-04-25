В Швейцарии выявили более 200 заражений коронавирусом за сутки

ЖЕНЕВА, 25 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Чуть больше 200 новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено в Швейцарии за сутки по сравнению со 181 днем ранее, заявили в субботу в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 25 апреля, в Швейцарии за сутки было зафиксировано 217 новых заражений и 20 смертей от COVID-19. Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 28 894 человек, жертвами вируса стали 1329 человек.
Ранее власти Швейцарии приняли решение с 27 апреля начать постепенное снятие ограничительных мер, введенных в связи с новым коронавирусом. По мнению руководства страны, введенные меры принесли свои плоды и конфедерации удалось снизить уровень распространения заболевания и избежать переполнения больниц. Снятие запретов будет проводиться в три этапа – с 27 апреля откроются медицинские кабинеты общей помощи, стоматологические кабинеты, салоны красоты, массажные салоны, автомойки и магазины хозтоваров, с 11 мая школы, остальные магазины и рынки, а с 8 июня, если не будет резкого роста заболевших, вузы, музеи, библиотеки, зоопарки и парки. Также, будет снят запрет собираться не более 5 человек в одном месте.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
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