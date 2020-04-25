"Аэрофлот" переориентировал часть самолетов на грузовые перевозки

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания " Крупнейшая российская авиакомпания " Аэрофлот " на фоне снижения пассажирских перевозок из-за пандемии коронавируса переориентировала часть самолетов с пассажирских перевозок на грузовые, осуществляет четыре-пять грузовых рейсов ежедневно, сообщил в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика." на канале "Россия 1" глава "Аэрофлота" Виталий Савельев

"Один-два рейса за рубеж нас не спасают, мы переориентировали наши воздушные суда, мы сейчас делаем примерно четыре-пять рейсов ежедневно, как грузовые. Чаще всего это китайское направление", - сказал Савельев.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

"Аэрофлот" также был вынужден сократить количество рейсов по РФ в апреле и мае в связи с ограниченным спросом.