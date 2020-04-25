Глава комитета Госдумы Леонид Калашников заразился коронавирусом

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников рассказал РИА Новости, что у него диагностировали двустороннюю пневмонию, вызванную коронавирусом.
"Чувствую себя пока средне, так, лечусь. Лежу в больнице", — сказал он.
По его словам, анализ на коронавирус у него был отрицательным, выявить заболевание удалось с помощью компьютерной томографии.
"Анализы не подтверждались, я сам поехал на компьютерную томографию, и там сразу стало все ясно", — пояснил Калашников.
Он добавил, что заразился от водителя, который заболел на прошлой неделе.
"Водителя положили уже неделю назад, а у меня проявилось в понедельник, лечусь", — сказал депутат.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.