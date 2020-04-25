Работавшая медсестрой студентка медуниверситета заболела COVID-19

Врач поликлиники №1 Владивостока подписывает пробирку с образцом, взятым со слизистой носа пациента для тестирования на коронавирус

ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – РИА Новости. Студентка медицинского университета, работавшая медсестрой в краевой детской клинической больнице №1 во Студентка медицинского университета, работавшая медсестрой в краевой детской клинической больнице №1 во Владивостоке , заразилась коронавирусом, сообщает краевое правительство.

"У студентки Тихоокеанского государственного медицинского университета, которая работает в краевой детской клинической больнице №1 медицинской сестрой, экспресс-тест показал наличие коронавируса. Информацию об этом подтвердили в медицинском вузе и в администрации больницы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что студентка завершила работу 18 апреля и на очередную смену должна была выйти 21 апреля.

"Но 20 апреля (студентка - ред.) сообщила, что простыла и уходит на больничный. Вечером 24-го получила тест, который оказался положительным. В Тихоокеанском государственном медицинском университете сообщили, что в настоящее время студентка находится в инфекционном госпитале, ее состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По информации территориального управления Роспотребнадзора , которая приводится в сообщении, временно приостановлена госпитализация пациентов в отделение детской краевой клинической больницы №1, где работала студентка. Проводится эпидемиологическое расследование, устанавливаются контакты, новых заболеваний не выявлено.

В больнице уточнили, что пациенты "продолжают получать медпомощь", а вновь поступающие направляются в другие отделения.

По информации вуза, которая приводится в сообщении, совместно с сотрудниками Роспотребнадзора в общежитии проведена дезинфекция, а также организовано дежурство медработника, который следит за состоянием здоровья студентов.

"С сегодняшнего дня всех студентов и ординаторов, которые работают в опасных условиях в больницах и поликлиниках – имеют непосредственный контакт с возможными носителями коронавирусной инфекции – расселить из общежитий в местные отели", - приводится в сообщении решение правительства региона. По словам ректора ТГМУ Валентина Шуматова, как говорится в сообщении, более 400 ординаторов и студентов старших курсов направлены в помощь медикам Приморья.

Ранее сообщалось, что урологическое и хирургическое отделения клинической больницы №2 во Владивостоке закрыли на карантин из-за нескольких пациентов и медиков с коронавирусом. В среду власти региона информировали, что крупный – групповой – очаг инфицирования отмечен в этом медучреждении, COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек – это сотрудники больницы.

По последним данным, в регионе подтверждено 220 случаев заражения коронавирусом, 32 человека выздоровели, двое умерли.