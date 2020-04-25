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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T13:42
https://ria.ru/20200425/1570561955.html
Работавшая медсестрой студентка медуниверситета заболела COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568885067_0:286:3057:2006_1036x0_80_0_0_256795f520371be607846eede7eb7695.jpg
РИА Новости

Работавшая медсестрой студентка медуниверситета заболела COVID-19

13:42 25.04.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВрач поликлиники №1 Владивостока подписывает пробирку с образцом, взятым со слизистой носа пациента для тестирования на коронавирус
Врач поликлиники №1 Владивостока подписывает пробирку с образцом, взятым со слизистой носа пациента для тестирования на коронавирус
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – РИА Новости. Студентка медицинского университета, работавшая медсестрой в краевой детской клинической больнице №1 во Владивостоке, заразилась коронавирусом, сообщает краевое правительство.
"У студентки Тихоокеанского государственного медицинского университета, которая работает в краевой детской клинической больнице №1 медицинской сестрой, экспресс-тест показал наличие коронавируса. Информацию об этом подтвердили в медицинском вузе и в администрации больницы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что студентка завершила работу 18 апреля и на очередную смену должна была выйти 21 апреля.
"Но 20 апреля (студентка - ред.) сообщила, что простыла и уходит на больничный. Вечером 24-го получила тест, который оказался положительным. В Тихоокеанском государственном медицинском университете сообщили, что в настоящее время студентка находится в инфекционном госпитале, ее состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.
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По информации территориального управления Роспотребнадзора, которая приводится в сообщении, временно приостановлена госпитализация пациентов в отделение детской краевой клинической больницы №1, где работала студентка. Проводится эпидемиологическое расследование, устанавливаются контакты, новых заболеваний не выявлено.
В больнице уточнили, что пациенты "продолжают получать медпомощь", а вновь поступающие направляются в другие отделения.
По информации вуза, которая приводится в сообщении, совместно с сотрудниками Роспотребнадзора в общежитии проведена дезинфекция, а также организовано дежурство медработника, который следит за состоянием здоровья студентов.
"С сегодняшнего дня всех студентов и ординаторов, которые работают в опасных условиях в больницах и поликлиниках – имеют непосредственный контакт с возможными носителями коронавирусной инфекции – расселить из общежитий в местные отели", - приводится в сообщении решение правительства региона. По словам ректора ТГМУ Валентина Шуматова, как говорится в сообщении, более 400 ординаторов и студентов старших курсов направлены в помощь медикам Приморья.
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Ранее сообщалось, что урологическое и хирургическое отделения клинической больницы №2 во Владивостоке закрыли на карантин из-за нескольких пациентов и медиков с коронавирусом. В среду власти региона информировали, что крупный – групповой – очаг инфицирования отмечен в этом медучреждении, COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек – это сотрудники больницы.
По последним данным, в регионе подтверждено 220 случаев заражения коронавирусом, 32 человека выздоровели, двое умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владивосток
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