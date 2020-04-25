Власти индийского Уттар-Прадеш запретили массовые собрания до 30 июня

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр - РИА Новости. Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх запретил проведение массовых мероприятий в штате до 30 июня в связи с ситуацией с распространением коронавируса.
"Главный министр Йоги Адитьянатх дал строгие указания полиции, что никакая толпа не может собираться до 30 июня. Это решение было принято с намерением держать коронавирус под контролем", - написал советник главного министра по вопросам СМИ Мритьюнджай Кумар в своем аккаунте в Twitter.
В штате Уттар-Прадеш выявлен 1621 случай заболевания коронавирусом, в том числе выздоровевших 247 человек и 25 погибших.
Решение о запрете массовых мероприятий было принято по итогам встречи главного министра штата с председателями 11 комитетов, которым было поручено разобраться со вспышкой болезни в Уттар-Прадеше.
Согласно последним данным, в Индии находится 24 506 человек, заболевших коронавирусом, лечение проходят 18 668 человек, выздоровели 4748 человек, погибли 775.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.